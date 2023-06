Finimondo in Rai | non si fermano più | fuori un’altra delle più amate conduttrici

Leggi su tvzap

(Di martedì 6 giugno 2023) NEWS TV. Il mondo della Rai è in preda a un terremoto senza fine: sembra chefamosa conduttrice sia vicina all’addio. Sono questi gli ultimi rumor che, nelle ultime ore, stanno tenendo col fiato sospeso tantissimi telespettatori. Questa personalità televisiva è molto apprezzata grazie a un programma di grande successo, ma sembra che il grande rimpasto in corso potrebbe coinvolgerla a sua volta. I vertici sembrano avere la volontà di cambiare aria e inserire una nuova figura al suo posto. Leggi anche: Terremoto in Rai, un altro famoso conduttore messo alla porta dopo Fazio e Annunziata: il retroscena Leggi anche: Mara Venier, si mette male per lei dopo le parole sul caso di Senago: cosa pensa la Rai La conduttrice Raidall’emittente? Già nella giornata del 5 giugno era emersanotizia simile, ma ora ...