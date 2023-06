Finanziare l’innovazione | a Caserta la presentazione del bando Campania Startup 2023

(Di martedì 6 giugno 2023) Mercoledì 7 giugno alle 11,30, 012factory organizza un incontro all’Enoteca Provinciale di Caserta con la Regionee il partenariato della Camera di commercio per presentare a imprenditori e aspiranti imprenditori innovativi casertani caratteristiche e modalità di finanziamento delregionale, che prevede un contributo a fondo perduto fino a 350 mila euro.Si tratta del primo appuntamento di un ciclo dedicato alla finanza per, che 012factory sta costruendo a Caserta per accompagnare ulteriormente la crescita degli ecosistemi economico e innovativo.Dopo i saluti di Tommaso De Simone, presidente della Camera di Commercio di Caserta, sarà la volta degli interventi di Valeria Fascione (assessora regionale a Ricerca, Innovazione e ...

...attori del settore hanno solidi flussi di cassa per... ma allo stesso tempo richiede una costanteper ... Le opzioni di salute e benessere guidanoalimentare I ...'annunciata velocità tedesca deve diventare visibile nelle ...aziende che devono sostenere costi energetici elevati per...osservando una debolezza negli investimenti e nell'in ...... ha dichiarato a ottobre che non poteva permettersi dia tempo indeterminato Starlink in ... In particolare,'imprenditore americano si era rivolto al dipartimento della Difesa chiedendogli ...