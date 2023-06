Finale Conference League | la Fiorentina insegue il West Ham per il titolo | ma gli scommettitori puntano

Domani la Fiorentina è chiamata a riscrivere la propria storia: i viola affronteranno il West Ham nelladiLeague . L'obiettivo è quello di riconquistare un trofeo dopo 22 anni di digiuno e di riportare in città un titolo europeo che invece manca dal 1961 (Coppa delle Coppe). ...Cristiano Biraghi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport alla vigilia delladiLeague Cristiano Biraghi, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport. PAROLE - "Se siamo qui è perché siamo una squadra Sì, penso che sia la base di tutti gli sport ...Commenta per primo Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delladiLeague contro il West Ham: 'Le pressioni sono inevitabili, era importante tenere il gruppo lontano da tutto ciò. Domani non sarà facile aprire il forziere, ma ci giocheremo le ...

Le parole del tecnico degli Hammers alla vigilia della finale di Conference League: "Stiamo fermi da dieci giorni, spero non incida" ...Il tecnico degli Hammers ha presentato in conferenza stampa la finale di domani sera di Conference League contro la viola ...