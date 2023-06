Filippo Bisciglia dedica un post a Pamela | prima finalista de L’Isola

Nella prova finale, che consisteva nel rimanere sospesi in mare il più a lungo possibile, la compagna diha sfidato Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Cristina Scuccia. Pamela ha avuto ...Sorpresa per Helena I naufraghi ignorano Pamela Camassa,li attacca: 'Te li faccio io complimenti' L'accusa Helena ha deciso di fare la sua Isola da sola, lontana dagli altri ...Ribellione sui social 'Fate qualcosa!' I naufraghi ignorano Pamela Camassa,li attacca: 'Te li faccio io complimenti' Anticipazioni Per qualche naufrago dell' Isola dei Famosi ...

Isola 17, Pamela Camassa prima finalista: la reazione di Filippo Bisciglia Isa e Chia

I vista della finale del 19 giugno, l'Isola dei famosi 2023 ha già una prima finalista: scopri chi è Pamela Camassa.Helena Prestes al centro delle polemiche nell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2023, Fabio Ricci eliminato.