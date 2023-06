Fidanzato di Helena sbotta contro Mazzoli e Sainato e pubblica delle prove

Leggi su biccy

(Di martedì 6 giugno 2023) Non soltanto Gian Maria, ieri a L’Isola dei Famosi anche Marcoha dichiarato chePrestes sarebbe ancora innamorata del suo exe non dell’attuale compagno, Carlo Motta. “Questa ragazza è un po’ falsa. La trovo una persona bipolare, che ha bisogno di una lezione di vita. Spero che le persone a casa sappiano cosa fare. Lei ha fatto un po’ i quattro salti nella radio perché la facevo io, nella meditazione perché lo faceva Lo Cicero, quattro salti nei cucchiai di legno perché lo faceva Paolo Noise, poi quattro salti nell’amore e nel matrimonio, nonostante ci avesse detto che il ragazzo con cui adesso ha fatto questa scenaccia non è proprio il compagno e stavano insieme da tre mesi. Ci ha proprio detto ‘è una storia così, io amo il mio ex ragazzo’. Poi ha visti che io ho fatto la ...