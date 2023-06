Festa Francigena nel sud | due giorni di eventi nel borgo di Fossanova

(Di martedì 6 giugno 2023) Presso l'incantevoledi, a Priverno (LT) il 10 e l'11 Giugno si terrà la “nel sud”. Una duericca di, 3 le camminate organizzate a cui parteciperanno più di 300 camminatori, cavalieri e ciclisti. 25 le Associazioni coinvolte da 3 regioni: Lazio, Campania e Puglia. Interverranno delegazioni da 13 Comuni del Lazio e 5 Parchi Regionali. Spettacoli, convegni, filmati e musica scandiranno il fine settimana con l'obiettivo di incentivare e promuovere l'economia e la cultura dei borghi attraversati dallo storico cammino della via. DMOsud nel Lazio, Regione Lazio e Comune di Priverno vi aspettano per percorrere insieme questo viaggio nei luoghi, nella natura e nelle idee.

