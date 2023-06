Ferisce una persona con una bottiglia di vetro | arrestato

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia è intervenuta ieri sera a Piano di Sorrento per la segnalazione di una lite in strada: sul posto, i poliziotti hanno trovato unariversa a terra con una ferita al volto e, poco distante, un uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere a terra un coccio di. Gli agenti, dopo aver chiamato il 118 per soccorrere laferita, hanno accertato che l’uomo che si trovava nei pressi aveva compiuto poco prima l’aggressione per futili motivi. Si tratta di un 66enne stabiese con precedenti di polizia che è statoper lesionili aggravate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Incendio in un locale dei contatori elettrici di una abitazione in via della Montagnola in mattinata ad Ancona. Si sono registrati danni al locale e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il rogo è ...