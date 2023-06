Femminicidio Yrelis Pena Santana | nessuno ne parla perché era una sex worker

(Di martedì 6 giugno 2023) I fatti confermano i dati, tre femminicidi nel giro di pochi giorni: Giulia Tramontano, Pierpaola Romano e. Sicuramente avrete sentitore tutti della prima. Protagonista assoluta solomadre in potenza e quindi degna di attenzione, sconvolgimento generale e giusta indignazione pubblica. Probabilmente avrete sentitore meno della seconda, poliziotta uccisa da ex compagno anche lui...

'Una donna che viene uccisa brutalmente èsenza se, forse e ma' ha continuato l'... una signora del quartiere dove è avvenuto l'omicidio, racconta di aver incontratoper strada due ...È stato fermato nella serata di domenica 28 maggio il presunto assassino diSantana, trovata senza vita nel suo appartamento, corpo e viso martoriati dai fendenti della lama di un coltello. Il killer sarebbe un italiano, titolare di un'azienda agricola vicino Cassino.

C'è un fermato per il femminicidio di Cassino. La donna era residente a Genova RaiNews

LA GIORNATA Un laccio rosso come bracciale. Un fiore colorato tra le mani. Così le donne, a cui si sono uniti anche diversi giovani e rappresentanti della comunità domenicana ...Tanta gente per Yrelis e per tutte le altre donne vittime di femminicidio. L'ultima donna uccisa: la poliziotta Pierpaola Romano per mano di un collega. La città del frusinate chiede più attenzione, ...