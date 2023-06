Femminicidi | La Russa lancia la proposta | “Manifestazione di soli uomini”

(Di martedì 6 giugno 2023) Contro iin Italia, “credo che serva indire unadiper dare un segnale, siamo noiche dobbiamo prendere coscienza. Un segnale deve partire da noi e dalla famiglie”. Questa ladel presidente del Senato Ignazio Lata oggi dagli studi de L’Aria Che Tira su La7 e accolta con favore bipartisan dal mondo politico, dalla Lega al M5S, passando per Pd, +Europa e Verdi e Sinistra (con qualche distinguo). Quella di La“è una buona idea, queste battaglie si fanno con gli, non contro gli”, dice all’AdnKronos Laura Ravetto, deputata e responsabile del Dipartimento pari opportunità della Lega. “Sarebbe giusto che gli ...

La Russa: "Femminicidi Credo serva manifestazione di soli uomini"

