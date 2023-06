e il costo del suo orologio A fare un focus sull'accessorio chesta indossano con ... 'Al contrario di quello di Lazza che è completamente in oro', aggiunge ancora Sam . Le cose, invece,...... di suo maritoe dei suoi figli Leone e Vittoria . In una carrelata di foto pubblicate su ...di follower ha coperto i 'capezzoli' della figlia con delle simpatiche emoji di fiorellini. I ...Per la Notte, gli occhi sono tutti puntati sulle 'quote' presenti nella grande vasca ... Oltre ai suoi classici successi, penso alle ultime hits di successo con, Achille Lauro, Hell ...

Fedez, Rosa Chemical non va all'evento Love Mi: cosa è successo tra i due cantanti dopo il bacio a Sanremo leggo.it

Rosa Chemical assente al concerto di Fedez. La mancata presenza del cantante, con il quale c'è stato il bacio a Sanremo, sta facendo accendere i gossip su una presunta lite tra i ...Il 27 giugno 2023 tornerà Love Mi, il concerto benefico ideato da Fedez, in piazza Duomo a Milano. Ecco la scaletta dei cantanti.