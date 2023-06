Fedez | frecciatina a Morgan sul suo ritorno a X Factor | Spero sia professionale

lancia unaa Morgan Dopo l'ufficializzazione della giuria di X Factor , il buon Federico ha presentato la seconda stagione di The Ferragnez e sta preparando Love Mi (per il secondo ...Ladia Morgan verso X Factor Come anticipato, nel corso della conferenza stampa di presentazione del concerto LoveMi in programma il prossimo 27 giugno,ha parlato, molto ...... ormai alla sua settima edizione in qualità di giudice, ha però lanciato unaal collega:... LoveMi 2023 Ma prima di X Factor,sarà impegnato anche nella seconda edizione del concerto di ...

Fedez e la frecciatina su Morgan a XFactor: “Non mi preoccupa che sia turbolento ma altro…” Il Fatto Quotidiano

La nuova edizione di X Factor deve ancora cominciare e, a quanto pare, già sono volati stracci tra i giudici dello show e in particolare tra Fedez e Morgan.Il marito di Chiara Ferragni ha lanciato una frecciatina all'ex leader dei Bluvertigo, che torna nel talent show di Sky dopo nove anni di assenza ...