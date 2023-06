Federica Panicucci | “viva per miracolo” | brutto incidente stradale

Leggi su howtodofor

(Di martedì 6 giugno 2023) Momenti di terrore per: la conduttrice ha rischiato di perdere la vita. I fan sono sotto shock.è tornata agli onori della cronaca per la conduzione di Back To School. La trasmissione ha sollevato anche qualche critica. Ultimamente si vocifera inoltre che la conduttrice potrebbe lasciare definitivamente il programma e occuparsi di un serale di Italia Uno. Per ora si tratta solo di voci tutte da confermare, enon ha rivelato ancora granché sul suo futuro televisivo. La conduttrice è però molto attiva sui social, e proprio qualche giorno fa ha condiviso uno scatto che ha fatto girare la testa a milioni di fan: si è mostrata con un bellissimo vestito da sera, sfoggiando il suo fisico da urlo. La conduttrice ha sempre curato il suo aspetto e ...