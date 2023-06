Facile Energy – Il Codici | Continuano i problemi relativi alle attivazioni non richieste | pieno sostegno ai consumatori”

(Di martedì 6 giugno 2023) Due sanzioni per un totale di 1,9 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette ed il divieto di portarle avanti. Era il dicembre 2022 quando l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interveniva così nei confronti di, al termine di un procedimento a cui aveva preso parte anche l’associazione. L’Antitrust nei giorni scorsi ha contestato all’azienda di non aver ottemperato a quella delibera, avviando così un nuovo procedimento per l’eventuale irrogazione di una sanzione., il: “Sempre più utenti scoprono all’improvviso di essere titolari di contratti di cui ignoravano l’esistenza” “A distanza di mesi – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di– continuiamo a ricevere segnalazioni da parte di ...

Codici: continuano i problemi con Facile Energy, pieno sostegno ai ... L'Aquila Blog

