Fabio Rovazzi e Orietta Berti lanciano ' La Discoteca Italiana' - Video

Un furgoncino Volkswagen bianco, azzurro e arancione con le figure di Fabio Rovazzi e Orietta Berti si aggira per le strade di Milano in una clip. La voce del primo, nei panni 'dell'arrotino' invita le persone a rivolgersi a loro per sagre, cerimonie, ristoranti, battesimi, baby shower e molto altro. La trovata è l'originale campagna di lancio del nuovo singolo in arrivo 'La Discoteca Italiana', frutto della collaborazione tra i due artisti. Il brano in radio e in digitale a partire dal 9 giugno. "La tua vita è noiosa? Ci pensiamo noi! La festa di compleanno di tuo figlio non è andata come speravi? Ci pensiamo noi!", dice la voce registrata di Rovazzi. Basta chiamare il numero fasullo del 'meneger', 329 0382706 ed entrare a far parte de 'La Discoteca Italiana'.

