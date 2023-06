Fabio Caressa durissimo contro Lele Adani | “Una cosa gravissima”

(Di martedì 6 giugno 2023) Il dissing tracontinua: dopo l’addio a Sky dell’oggi opinionista di Bobo TV,sgancia una bomba.sono due dei personaggi più noti del mondo del calcio “parlato“. Il secondo è da almeno due decenni uno dei più famosi telecronisti italiani e dal 2017 è uno dei condirettori di Sky Sport, con delega al programma Sky Calcio Club. Il primo è un ex difensore centrale con qualche presenza in Nazionale e con un presente da accreditato opinionista, tra Rai (dopo il rumoroso addio a Sky) e la Bobo TV in streaming su Twitch.risponde alle parole sibilline di– GranTennisToscana.itProbabilmente anche a seguito dell’addio di ...

Come sempre, Sky punterà i riflettori sulla Nazionale italiana con una copertura capillare al seguito degli Azzurri e le telecronache die Beppe Bergomi . Dal calcio al volley con la ...Come sempre, Sky punterà i riflettori sulla Nazionale italiana con una copertura capillare al seguito degli Azzurri e le telecronache die Beppe Bergomi . Dal calcio al volley con la ...Da opinionista Cassano ha attaccato praticamente tutti: Mourinho , Allegri , De Laurentiis , il giornalista, persino il pilota della Ferrari Charles Leclerc . Quasi sempre, le sue ...

Caressa: «Dalle parole di Allegri su Calvo passa un messaggio» Juventus News 24

Volley Maschile, Nations League 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW, L'Estate Italiana di Sky Sport continua con le grandi sfide della pallavolo maschile: la FIVB Volleyball Nations League 20 ...Volley Femminile, Nations League 2023 in diretta su Sky e in streaming su NOW, L’Estate Italiana parte nel segno della pallavolo femminile: la FIVB Volleyball Nations League 2023 è in diretta su Sky e ...