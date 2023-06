F1 | Hamilton in Ferrari? Ultim’ora sorprendente | sta succedendo in questi minuti

Per leSF - 23 è una mesta domenica: il 5° posto di Carlos Sainz - scattato secondo ma incapace di resistere agli attacchi di, Russell e Pérez - e l'11° di Charles Leclerc . Per il ......Il premio di 'Driver of the Day' del Gran Premio di Spagna è stato conquistato da Lewis, ... Rimonta prevista Inizialmente sembrava che il podio potesse restare appannaggio delladi ...... ma a Barcellona è accaduto di nuovo: mentre un pilotaè intento a raccontare con immenso ... VERSTAPP F1 2023, GP Spagna: il momento in cui viene svelata VerstApp PILLOLE DI UP Lewis: ...

Formula 1, il collaudatore Ferrari giù duro su Lewis Hamilton I La ... Motorzoom.it

Mancanza di prestazioni ed errori. L’ad Benedetto Vigna: «Ci rialzeremo con il cuore, la passione e le competenze» ...Hamilton in Ferrari Ultim'ora sorprendente: ecco che cosa è trapelato nel corso della giornata, sta succedendo in questi minuti ...