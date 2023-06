Eventi - Fleet&Business Day 2023 | si parte

Leggi su quattroruote

(Di martedì 6 giugno 2023) iniziato il conto alla rovescia per il Fleet&Business Day, in programma il 21 settembre prossimo in Franciacorta. Stanno infatti per essere aperte, in una sezione dedicata di questo sito, le iscrizioni ai fleet e mobility manager che desideranocipare alla giornata di networking, test drive e discussione in compagnia della redazione, dell'industria e dei servizi dedicati al settore e di esperti. Contenuti e riflessioni sui temi della mobilità che saranno ospitati dalla Cantina Bellavista di Erbusco (BS), in Franciacorta. Nel pomeriggio, dopo le attività su strada con le auto di diversi costruttori e gli expert driver di Quattroruote, i professionisti della mobilità aziendale potranno seguire l'approfondimento curato dalla redazione, intitolato Road to 2035. Energia e car list. I temi della transizione energetica e del dibattito che ...