«Eventi estremi più frequenti» | in testa l’Emilia Romagna

(Di martedì 6 giugno 2023) Per la Giornata mondiale dell’ambiente ieri Legambiente ha diffuso i dati relativi agliclimaticiin Italia, che nei primi cinque mesi del 2023 sono stati 122, il 135% first appeared on il manifesto.

In Italia dall'inizio 2023 gliclimaticisono aumentati del 135% rispetto a quelli di inizio 2022 . Da gennaio a maggio, sono stati 122 contro i 52 degli stessi mesi del 2022. Gli ...... come la maggioranza della comunità scientifica, individua nei cambiamenti ambientali il motivo principale dicome quello che nelle scorse settimane ha messo in ginocchio l'Emilia - ...Inquinamento, scarsità d'acqua edmetereologicisempre più diffusi e frequenti stanno minacciando un'intera generazione. Invertire la rotta è possibile, ma sono necessarie azioni ...

Legambiente, sos clima: +135% di eventi estremi in Italia RaiNews

Da decenni la Lombardia non è investita da eventi paragonabili, per intensità e durata, a quello che ha colpito la Romagna. Ma non abbiamo ancora iniziato a riprogettare gli spazi urbani per aumentarn ...Ascolta l'articolo Un pianeta Terra sempre più in difficoltà, minacciato da una crisi climatica che non arresta la sua corsa e che non risparmia nessun Paese nel mondo. Campanello dall’allarme: il tre ...