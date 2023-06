Europa Verde Salerno | Di Noia rilancia sulla questione verde pubblico

(Di martedì 6 giugno 2023) È trascorso un anno (era il 6 giugno 2022) da quando, guidati dai vertici provinciali Dario Barbirotti ed Anna Cione, insieme al portavoce cittadino Raffaele Di, firmarono e protocollarono al Comune diuna precisa proposta di regolamento col quale disciplinare l’adozione di piccole aree dida parte di cittadini, comitati di quartiere ed esercenti. Un mezzo utile per responsabilizzare i cittadini salernitani e aiutare l’Amministrazione comunale, in evidente affanno dopo ladelle Cooperative sociali finita in Procura. “La proposta è semplice – affermò un anno fa Raffaele Di– Proponiamo che il Comune diemetta un ...

'Il miglior amico di Giorgia è chi l'ha dipinta income un pericolo pubblico e quando è arrivata a Bruxelles tutti si sono accorti che non era un marzianoma una donna di estrema destra, ...Insolo Cipro e Romania hanno sovraffollamento peggiore Il carcere è questo. Giorno dopo ... Non uno spazio... ma eventualmente uno squallido cortile di cemento per pochi momenti d'aria. E ...... in particolare, ha rappresentato il nostro pianeta nella sua immagine più iconica,e blu, ...un cambiamento di comportamento e contribuire a raggiungere il 100% di riciclo delle lattine in...

Europa Verde Parma: in Emilia-Romagna nel 2021 consumati 658 ettari di suolo La Repubblica

In regione si è discusso dello stato del progetto della Campogalliano-Sassuolo, con un'interrogazione dei Verdi. La Giunta regionale ha ribadito la funzione strategica dell'opera ...(wn24)-Pineto(TE) – Importante riconferma per Pineto che ottiene anche per il 2023 l’ambito vessillo della Bandiera Verde dei Pediatri, assegnata dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Socia ...