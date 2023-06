Etruria Sport Festival a Cerveteri | due giorni di grande sport e di grande festa

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 6 giugno 2023)– “Abbiamo trascorso duedie di. La prima edizione diè stato un successo. Dall’emozionante atterraggio del Campione Mondiale di Paracadutismo Paolo Filippini, passando per l’esposizione delle Ferrari fino alle tantissime esibizioniive, per dueil Centro Storico diè stato luogo di ritrovo, di aggregazione e di. Unsuccesso di pubblico, che conferma come Piazza Aldo Moro e il Borgo storico siano luoghi ...