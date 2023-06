ET | Einstein Telescope | l’Italia avanza la candidatura ufficiale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 giugno 2023) per realizzare il progetto a Onanì, in Sardegna – Presentata all’Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica) di Roma, dalla premier Giorgia Meloni ladel nostro paese per la realizzazione dell’(ET), che prende il nome dallo scienziato che per primo ne ipotizzò l’esistenza. Se tutto andrà come auspicato il telescopio verrà costruito nel sito già proposto e cioè, nell’area della miniera dismessa di Sos Enattos, in Sardegna, fra i comuni di Lula, Bitti e Onanì. Una zona che, secondo gli esperti è, dal punto di vista sismico, tra le 50 installazioni più “silenziose” al mondo. L’, secondo il progetto, sarà un gigantesco rivelatore di onde gravitazionali collocato sottoterra all’interno di gallerie minerarie ad una profondità ...