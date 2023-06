Estorsione e minacce | scatta il divieto di dimora per un sannita

Un 20enne italiano residente a Seregno (Monza) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di, maltrattamenti e lesioni personali, nei confronti dei suoi nonni e dei genitori. Secondo le denunce presentate in particolare dalla nonna paterna di 80 anni, dai nonni materni, entrambi ...... tentataaggravata dal metodo mafioso e porto di arma da fuoco. L'indagine, avviata nel ...origine dalla denuncia sporta dal titolare di un'agenzia di servizi funebri di Siracusa per...commenta A Seregno (Monza), un 20enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di, maltrattamenti e lesioni personali, nei confronti dei suoi nonni e dei genitori. Secondo le denunce presentate in particolare dalla nonna paterna di 80 anni, dai nonni materni, entrambi ...

Arrestato un 20enne a Seregno (Monza e Brianza) che minacciava i nonni e il padre per estorcere denaro da utilizzare per comprare droga