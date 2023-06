Estate | le località in cui costa meno affittare casa al mare in Italia

(Di martedì 6 giugno 2023) Con l’ormai alle porte è arrivato il momento di organizzare le vacanze. Ilcome sempre è tra le mete più gettonate, d’altronde le costene sono ricche di spiagge e litorali in cui rilassarsi e concedersi il meritato riposo.Se non possedete unaaldi sicuro siete...

Musica in Cascina accompagnerà per quattro sabati consecutivi l'del territorio, in un progetto congiunto tra le Colline del Gusto e Alba Music Festival . Con ... alle porte di Alba in...CAPRICORNO - Finalmente è arrivato il mese di giugno e i tuoi padroncini ti riporteranno in alcuneche ami tanto, specialmente se si trovano vicino al mare. L'che si avvicina ti mette ...Ed ancora, gli stand di Dolomiti Street Food inLoze ed i giochi ad accogliere chi ... Chissà che non si possa riproporla durante l', perché no", osserva Cescatti. A vigilare sulla ...