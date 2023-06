Ernest George Ronnie | il nome del secondogenito della principessa Eugenia | è un nuovo colpo per Andrea | nessuno dei nipotini può portare il suo nome

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 giugno 2023)Brooksbank. Questi i nomi scelti dallae dal marito Jack per il loro, nato il 30 maggio e 13esimo in linea di successione al trono. Tre nomi di battesimo all’apparenza innocenti, anche se un po’ eccentrici per un membroRoyal Family. Ma che in realtà, dicono i royal watcher inglesi, rivelano l’ennesimo voltafaccia nei confronti del principe. Che anche questa volta è stato snobbato dalla figlia. Lacostretta a ignorare il padreLe credenziali Royal ci sono.è ispirato al trisnonno re Giorgio V, nonnoregina Elisabetta, che aveva proprio questo come ...