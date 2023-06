Eredità Agnelli | sospesa la causa di Margherita contro i fratelli Elkann | cosa sappiamo sulla battaglia legale

Nuovo capitolo di una disputa ormai ventennale. Il tribunale di Torino ha sospeso la causa successoria intentata da Margheritacontro i figli John , Lapo e Ginevra Elkann , sull'di famiglia. I legali dei tre fratelli avevano richiesto ai giudici di Torino di attendere l'esito delle cause aperte a Ginevra e a ..., il tribunale di Torino sospende la causa per l'La questionein casa, volendo mutuare un'espressione calcistica ora è un 1 a 0 e palla al centro . Nella causa intentata da Margheritacontro i suoi figli - John, Lapo e Ginevra Elkann - ...Ieri, lo S&P 500 ha toccato i massimi intraday da [...] 06 giugno - 15:16 ***Eredita': giudizio sospeso a Torino in attesa Svizzera 06 giugno - 14:47 Wall Street: Coinbase - 14% nel ...

Eredità Agnelli, John Elkann vince il primo round: sospesa la causa a Torino promossa dalla madre Margherita Milano Finanza