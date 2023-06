Enrico ucciso per gioco con un colpo di pistola | indagati il fratello e un amico

Leggi su today

(Di martedì 6 giugno 2023) Unfinito in tragedia, la leggerezza di tre ragazzi che si sono ritrovati col maneggiare unacarica. Sembra essere questo il contesto in cui è morto, il 2 giugno scorso a Pontedellolio (Piacenza) il 20enneAliaj. Per la sua morte sonoilElham (18 anni) e...