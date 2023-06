Enrico Papi | la regia rimprovera l’opinionista de L’Isola dei Famosi

Colpi di scena e eliminazioni L'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2023 è stata ricca di emozioni e sorprese. Ilary Blasi è tornata in studio insieme ae ...è il classico 'discolo' della situazione. Quello che, per intenderci, fa casino in classe ad ogni ora. Per questo motivo, ieri durante la diretta de L'Isola dei Famosi , anche il regista ...Lunedi 5 maggio, in diretta dagli studi di Canale 5, Ilary Blasi ,e Vladimir Luxuria , hanno alzato il sipario su quella che è stata la terzultima puntata prima della finale del 19 ...

Il regista dell'Isola Roberto Cenci spazientito da Enrico Papi, lo ... Fanpage.it

Ieri sera è andata in onda l'ottava puntata di Isola 17, il reality show condotto come sempre da Ilary Blasi. In studio a Milano, insieme a ...“Siediti”, il regista Roberto Cenci rimprovera Enrico Papi in diretta all'Isola dei Famosi: ecco per quale motivo lo ha fatto, il video.