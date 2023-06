Emma non ci sta e dice come stanno le cose | “Nessun gelo | non sono scappata perché io non scappo mai Sicuramente non da De Martino | al quale voglio bene”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me“. Anche se questa che andiamo a raccontarvi non è la trama della nuova hit estiva di Annalisa ma sembra (e sottolineiamo “sembra”) un vero e proprio déjà vu. A distanza di 10 anni dal gossip,Marrone ha incontrato nuovamente Stefano Dee la di lui moglie Belen Rodriguez. La cantante salentina è stata invitata a cantare allo stadio Diego Armando Maradona per la festa del Napoli in onda su Rai2, presentata da De. Al termine della sua esibizioneha abbandonato in fretta e furia il palco, al contrario degli altri suoi colleghi. Il motivo? L’ipotesi più accreditata sui social è quella del ‘meglio non incontrare l’ex’. Ma le ipotesi più accreditate sui social spessoipotesi da un cent. La verità infatti è un’altra: ...