Emma Marrone | chi è davvero Francesca Savini | che rapporto hanno le due donne

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 6 giugno 2023)sono unite da un legame che va ben oltre il lavoro. Ma chi èla manager seguitissima sui social? In passato ha lavorato anche con Elodie, con la qualeha avuto per diversi anni una splendida amicizia.è una manager molto apprezzata dal pubblico che sui social può vantare un profilo seguito da oltre 70 mila persone. Da tempo affianca la cantante celebre per successi come “Calore“, “Amami“, “Stupida allegria” e “Ogni volta è così“, con cui ha un bellissimo, che va ben oltre una semplice collaborazione., chi èla sua manager...