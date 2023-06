Emily Ratajkowski che rinuncia alla recitazione | ma non alla moda

Leggi su velvetmag

(Di martedì 6 giugno 2023)ha deciso di archiviare un importante capitolo della sua vita. E se da un lato hato ad Hollywood, dall’altro non potrebbe mai dire addio al mondo della, come testimoniano i suoi look in passerella e sul red carpet.ha spesso i riflettori puntati su di sé. Che sia in passerella per le più grandi maison o sul red carpet come ospite glam, la modella è perfettamente consapevole della curiosità nei propri confronti. Ultimamente i tabloid internazionali non hanno potuto fare a meno di riflettere sul bacio scambiato con Harry Styles e di conseguenza lanciarsi in congetture sulla sua vita sentimentale. La modella ha precisato che suo figlio ha la priorità su tutto, ma sta valutando diverse strade nel campo degli ...