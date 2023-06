Emanuele Filiberto di Savoia abdica in favore della figlia | ecco chi è Vittoria

(Di martedì 6 giugno 2023) Pronipote dell’ultimo Re d’Italia Umberto II,è nata il 28 dicembre 1993 a Ginevra, in Svizzera, ha quindi 19 anni ed è ladidie Clotilde Courau è l’erede di un trono (italiano) che non esiste: rappresenterà comunque il suo casato agli impegni istituzionali. E’ stato lo stesso principe a dichiararlo ufficialmente nell’intervista del 5 giugno pubblicata sul CorriereSera: Mi metterò da parte e farò passare avanti ancora una volta una donna, sono certo che farà meglio di me. È stato mio padre a prendere questa decisione che io trovo molto giusta e moderna. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re. Lo stanno capendo tutti, anche se un po’ tardi, che l’intelligenza e la sensibilità delle donne al comando può essere meravigliosa. ...

Emanuele Filiberto di Savoia: "Abdicherò in favore di mia figlia Vittoria" TGCOM

