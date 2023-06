Elodie attacca la Regione Lazio sul Gay Pride | ' Vergogna' Poi sbotta con un follower | ' Il signor Mario che non ha un utero'

e Marco Mengoni: arriva 'Pazza Musica', il duetto che fa sognareincanta il Forum: da Elisa, a Paola e Chiara e Rkomi, tutti i super ospiti al concerto VIDEOsu Instagram A ...E tuttavia questo spirito di contestazione che caratterizza i giovani 'di destra' non li porta all'anarchia , ma liancora di più all'istituzione: 'tra le diverse risposte proposte, la ..."Ecco l'uomo che ha passato il deserto / Il vento che gli sputa in faccia il mare aperto"... Senza rinunciare al tormentone pronto per l'estate, Pazza musica in duetto con, un pezzo ...

Elodie attacca la Regione Lazio sul Gay Pride: «Vergogna». Poi sbotta con un follower: «Il signor Mario che no leggo.it

La Regione Lazio ha deciso di negare il patrocinio alla manifestazione del Roma Gay Pride 2023. La Giunta ha fatto sapere che: «La decisione si è resa necessaria e ...Il duro sfogo della cantante dopo la decisione della Regione Lazio di revocare il patrocinio alla manifestazione di Roma del 10 giugno ...