Elly Schlein | i primi cento giorni catastrofici Sgomento nel Pd | “Dobbiamo tenercela fino alle Europee”

(Di martedì 6 giugno 2023) Il dato del sondaggio Swg è devastante per. Dopo 100dal suo insediamento alla segreteria del Pd, l'”Effetto” è già un ricordo. La rilevazione durante il Tg di Mentana dà conto della perdita di oltre mezzo punto rispetto alla scorsa settimana. Trend già in corso dsettimane precedentemente rilevate. Il centrodestra rimane stabile nei suoi consensi.didi mugugni nel Pd. Le critiche pubbliche si associano alla rivolta strisciante ma non troppo lungo i corridoi del Nazareno. Se un “vecchio saggio” come Luigi Zanda arriva a dire : “si deva fare aiutare” vuol dire che sono alla frutta. Nel Pd si preoccupano: “Ma...

e la passera L'autore del libello goliardico La passera è sempre la passera , cercava un titolo che richiamasse l'attenzione e, sicuramente lo azzeccò. Nella presentazione, scrisse 'il ...convoca segreteria, Meloni: 'Non ci sono più roccaforti' Siena va alla destra, è mancato lo scudo dei riformisti, non l'hanno vista arrivare, ma hanno visto i voti andar via ...Non c'è pace per: dopo l'esito disastroso delle ultime amministrative, il suo Partito Democratico continua a colare a picco nei sondaggi. Lo certifica l'ultima rilevazione condotta da Dire - Tecnè, con ...

A sinistra del Pd i primi dubbi sulla linea Schlein: "Serve più coraggio" la Repubblica

La stoccata del presidente del Consiglio alla sinistra che la accusa di essere autoritaria. L'affondo su Fabio Fazio e Elly Schlein ...Il presidente Rocca aveva sostenuto la manifestazione ma poi ci ha ripensato dopo le critiche dell'associazione Pro Vita ...