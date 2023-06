(Di martedì 6 giugno 2023) Le attricisaranno le star delI Am, un progetto ispirato a una storia vera.saranno ledi I Am, un nuovoco-scritto e diretto da Mirrah Foulkes. Il progetto è ispirato a una storia vera e porterà sugli schermi uno dei primi casi di disturbo dissociativo dell'identità . Unispirato a una storia vera NelI Amsi racconterà la storia di Shirley Mason che, nel saggio scritto da Flora Rheta Schreiber nel 1973, veniva chiamatae si esaminava il modo in cui veniva curata dalla psicologa Connie ...

Elle Fanning e Sarah Paulson protagoniste del film I Am Sybil Movieplayer

Tramite il suo account Twitter, Hideo Kojima fa sapere che ha scelto personalmente il cast di Death Stranding 2 e ne spiega i motivi.Death Stranding 2 potrà contare su un ampio cast che è stato scelto da Kojima stesso, senza il supporto di agenzie. Il creativo ha spiegato il motivo.