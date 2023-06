Elisabetta Canalis torna sul ring alla Reggia di Venaria

Leggi su bergamonews

(Di martedì 6 giugno 2023) Sabato 24 giugno,di, aReale (alle porte di Torino), avrà luogo The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition, l’evento dell’anno nel settore della kickboxing. È organizzato da Angelo e Marianna Valente in collaborazione con la Sap Fighting Style dell’avvocato Michele Briamonte e con ladi. Le federazioni di riferimento sono la Federkombat-Lega Pro Italia e la Wako-Pro, la più importante sigla di kickboxing a livello globale. Presenteranno l’evento, la popolare influencer Alice De Bortoli e Valerio Lamanna, la voce degli sport da combattimento in Italia (Che i guerrieri entrino nell’arena è la frase che lo contraddistingue). Salirà sulper la seconda voltache ...