Eliminato Isola dei Famosi 2023 e primo finalista | tutte le percentuali | i nominati del 5 giugno

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 6 giugno 2023) Mancano poche settimane alla finale dell’dei, e l’ottava puntata di ieri è stata più che decisiva in quanto oltre ad un nuovoha decretato anche ilufficiale. Ovviamente non sono mancate leon con i nomi dei naufraghi a rischio nella prossima puntata: ecco cosa è successo.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.