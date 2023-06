Ecco i “No wash” | quelli che non fanno il bucato per salvare la Terra | «La maglia? Uso l’aceto E i jeans li lavo una volta l’anno»

(Di martedì 6 giugno 2023) C’è chi lava i vestiti, e chi semplicemente li appende. A farlo sono le persone che aderiscono al movimento no, letteralmente «no lavaggio». Sostengono che non sia necessario lavare i propri capi d’abbigliamento tanto spesso quanto siamo abituati a farlo normalmente per mantenere una buona igiene. Migliaia di persone comuni, ma anche personaggi famosi come la stilista britannica Stella McCartney rifiutano la lavatrice per gli innegabili vantaggi ambientali, dal minore uso di acqua alla ridotta diffusione di microplastiche nell’ambiente in caso di capi sintetici. «Non mi cambio il reggiseno ogni giorno e non butto qualcosa nella lavatrice solo perché l’ho indossata. Sono una persona molto igienica ma non sono una fan della lavanderia, dell’asciugatrice o di ogni pulizia in generale», ha dichiarato tempo fa l’icona della moda da anni schierata a difesa ...

L'esperienza del campeggio "Sono cresciuta in una casa dove si lavava tutto dopo un solo uso - spiega Chelsea Harry, no wash convinta, a Bbc Culture - poi ho incontrato mio marito che non lavava ...

