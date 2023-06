E’ stata eletta miglior trappola per zanzare di sempre! Ecco come realizzarla

(Di martedì 6 giugno 2023) Con l’arrivo dell’estate puntualmente si ripresentano le molestissime, che nel loro piccolissimo sono perfettamente capaci di rovinare anche lae serata. In commercio ci sono molti prodotti che vengono spacciati con un più o meno fondamentoarmi letali anti mosquito, sia da applicare sulla pelle che da nebulizzare in casa o all’esterno. Nelle righe che seguono vi parliamo di un’altra possibilità, che consiste nel preparare unaper lefai da te che le attira e le fa prigioniere, con ciò risolvendo il problema. Si tratta dellafatta a forma di bottiglia. Vi domanderete di che cosa si tratta. Beh, la prima cosa è procurarsi una bottiglia: va bene una semplice bottiglia per l’acqua minerale da un litro e mezzo o anche da due. Dopodiché ci ...

Nonostante il corteggiamento del conduttore di Porta a Porta, che da tre mesi, dalla sera in cui èsegretaria del Pd, la invita nella striscia "5 Minuti". Abbonati per leggere anche ...Il collega Montanari aggiunge: "candidata alle ultime regionali per Fratelli d'Italia, caldeggiata da Formigoni, che alla fine non è. Avrà come direttore generale Mauro Fasano che ha ...quale Presidente del Consiglio Comunale Anna Ida Sergiacomo e vice Denis Sposo. Successivamente sono state composte le commissioni elettorali e quella per l'aggiornamento degli elenchi ...

Renée Amilcar è stata eletta presidente dell'UITP per il periodo ... autobusweb

Per l’omicidio di Ornella Saiu, la donna italiana uccisa con un colpo di pistola il 30 maggio a Playa del Carmen, in Messico, sono state arrestate tre persone. A riportarlo da fonti locali è LaPresse ...Nella puntata dell’Isola dei Famosi del 5 giugno Fabio Ricci è stato definitivamente eliminato e costretto a tornare in Italia ...