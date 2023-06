È stata distrutta un’importante diga nel sud dell’Ucraina

... controllata dai russi, sono stati danneggiati per un bombardamento ucraino e c'è stato un innalzamento di 2,5 metri del livello dell'acqua nel bacino, ma la diga stessa "non è" e "...8.00 Diga, Mosca incolpa Ucraina La parziale distruzione della centrale idroelettrica di Kakhovskaya nelle zone costiere del Dnepr ècausata dai bombardamenti delle truppe ucraine. Lo sostiene ...2023 - 06 - 06 07:45:37 Amministratori locali (filorussi): "La diga non è" Alcuni meccanismi della diga di Nova Kakhovka, controllata dai russi, sono stati danneggiati per un ...

Esplode diga a Kakhovka. Zelensky: "Riunione di emergenza". "Possibili conseguenze a Zaporizhzhia" - Media russi: "Drone ucraino schiantato vicino a centrale di Zaporizhzhia", il video della "prova" (Video) - Media russi: "Drone ucraino schiantato vicino a c RaiNews

La diga di Kakhova, nella zona controllata dagli ucraini della regione di Kherson, è stata fatta saltare dai russi. Lo ha dichiarato questa mattina il comando meridionale delle forze ...