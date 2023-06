È nato Ernest George Ronnie Brooksbank | secondo figlio di Eugenie di York Le ragioni del nome

(Di martedì 6 giugno 2023)di, a pochi giorni dal parto, ha annunciato su Instagram la nascita delgenito,il 30 maggio 2023 intorno alle 8:49, come riportato nella didascalia del post pubblicato ieri, lunedì 5 giugno 2023. Ildel piccolo è un vero e proprio omaggio alla royal family e, ilpiù grande della principessa, August Philip Hawke, soprannomiAugie: “Ama già essere un fratello maggiore”. “() ha preso ildal suo bis bis bis nonno, suo nonnoe mio nonno Ronald”, ha commentato la neomamma al fianco delle prime ...

