“È morta improvvisamente” Addio al volto invidiato della tv | la famiglia | “Ha avuto un ictus”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 giugno 2023) Lutto nel mondotelevisione per la scomparsa dell’ereditiera e socialite diventata una star grazie a un programma in onda sulla piattaforma Netflix. La suaha confermato la sua morte all’Associated Press in una dichiarazione, in cui si afferma che la causa del decesso è stata un. Non è stato immediatamente chiaro quando o dove siala vittima. “Ci rattrista il cuore annunciare che Anna Shay, una madre amorevole, nonna, stella carismatica e il nostro raggio di sole più luminoso, è”, ha detto la suain una dichiarazione pubblicata dall’Associated Press: “Anna ci ha insegnato molte lezioni di vita su come non prendere la vita troppo sul serio e godersi le cose belle. Il suo impatto sulle nostre vite ci mancherà per sempre ma mai ...