È morta Astrud Gilberto Cantò “La ragazza di Ipanema” quasi per caso | ecco la storia

(Di martedì 6 giugno 2023) Èconosciuta come “ladi” perché del noto e amato branola versione inglese. NataEvangelina Weinert, assunse il nome d’arte diventando la moglie del famoso chitarrista brasiliano Joao. La cantante aveva 83 anni. Divenne popolare a metà degli anni Sessanta proprio per lo straordinario successo di “Garota de“, la canzone composta da Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, tradotta in decine di lingue, di cui lei incise la versione inglese “The Girl from“, conquistando un Grammy Award. A diffondere la notizia della scomparsa è stata sua nipote, la cantante Sofiasul suo profilo Instagram: “Mia nonna ...

