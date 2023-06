“È giusto farvi sapere la mia decisione” Antonella Clerici svela al pubblico il suo futuro in tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 giugno 2023) Nella giornata di martedì 6 giugnoha detto una cosa molto importante a È sempre mezzogiorno, facendo finalmente chiarezza su quale sarà il suo. Sono uscite fuori tante indiscrezioni su di lei e proprio qualche giorno fa aveva fatto una battuta, dicendo: “Ci cacceranno”. Quindi, c’era stata subito tanta preoccupazione da parte del suo, che ha subito temuto di non ammirarla più nella tv di Stato. Probabilmente pressata dai telespettatori,ha fatto un annuncio a È sempre mezzogiorno, chiarendo ogni aspetto legato al suo. Sapevamo già in anticipo che quella appena iniziata è l’ultima settimana in cui andrà in onda la sua trasmissione, dato che andrà in ferie anticipate a causa anche di acciacchi fisici che non ...