Dzeko | «Finale perfetta solo se vinciamo Il gol qualcosa in più»

(Di martedì 6 giugno 2023) Ai microfoni di TNT Sports Edinha commentato la suacon l’Inter e il passato con il Manchester City da calciatore. PASSATO – Edintorna sul passato e guarda poi a sabato: «Ovviamente sarà una gara speciale per me, ho passato quattro anni e mezzo bellissimi al Manchester City. Abbiamo vinto titoli, la nostra generazione è stata importante per la squadra che c’è oggi. Avrò molti fans a Istanbul sia da una parte che dall’altra e sarà bello per me. Non vedo l’ora di giocare. Io penso che noi siamo una squadra grande. Per arrivare alladi Champions League devi essere forte, quindi crediamo in noi stessi e sappiamo che il Manchester City è favorita. Sono la migliore squadra al mondo, è normale. Nelle finali è sempre 50-50. Dobbiamo preparare bene il match, sappiamo con chi ...

Ora siamo in, è stato un grandissimo viaggio partito dallo scorso anno.o Lukaku Non ho deciso lì, non ho deciso a metà campo, non ho deciso in difesa: in questo momento, come negli ...Allora, incominciamo dall'attacco, dove al fianco di Lautaro al momento Lukaku insidia. Se lasi fosse giocata un mese fa non ci sarebbero stai dubbi sul fatto che sarebbe stato il ...... Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez,. All. Inzaghi FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Champions League Inter in, ...

Inter, Mkhitaryan punta il City da titolare. Dzeko favorito su Lukaku - Sportmediaset Sport Mediaset

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola. L'articolo originale è stato pubblicato da ...