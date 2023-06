(Di martedì 6 giugno 2023) Angel Diha ufficialmenteto lantus . Una sola stagione in bianconero per l'argentino che era arrivato nella scorsa estate come uno dei grandi acquistisessionentina. In ...

la Serie A dopo un solo anno la Cremonese , che si congeda battendo la Salernitana per due a ... Con un rigore di, la Roma batte lo Spezia e si qualifica per l'Europa League. Lo Spezia si ...E chissà se ci saràsu cui pende una clausola di 12 milioni per l'estero e di 20 per l'Italia . Per cancellarla Tiago Pinto dovrà aumentare l'ingaggio a 6 milioni, ma se arriverà comunque un ...La Serie A vivrà così la coda dello spareggio salvezza fra i veneti e lo Spezia , caduto in extremis all'Olimpico dopo 90 minuti nei quali non era mai stato sotto: decisivo il rigore di, ...

Dybala saluta Di Maria e fa impazzire i tifosi della Juve Corriere dello Sport

Tutta la rassegna stampa in un clic! LA GAZZETTA DELLO SPORT – Dybala regala una Joya. La Roma si riprende l’Europa League IL CORRIERE DELLO SPORT – Dybala declassa la Juve La Roma e i suoi tifosi. L’ ...Terminata la stagione, il futuro della Roma inizia oggi Si chiude la stagione della Roma, la squadra è libera di andare in vacanza ad eccezione dei giocatori convocati nelle rispettive nazionali. Succ ...