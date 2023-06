Dumfries | partita di contenimento col Manchester City? L’idea

Leggi su inter-news

(Di martedì 6 giugno 2023) Uno dei compiti più ardui nella gara dell’Inter contro ilsarà quello di Denzel. Dalle sue parti giocherà Jack Grealish ma non solo, sarà unadiè questa. DIFESA – Jack Grealish sulla fascia destra, ma anche Ilkay Gundogan che si inserisce in quella zona di campo per colpire come meglio riesce. La sua mira nelle ultime settimane sembra non sbagliare, per questo c’è bisogno di grandissima attenzione. Denzelavrà l’arduo compito di gestire i due campioni del. Simone Inzaghi e tutta l’Inter si affidano all’esterno olandese, che avrà un minor compito di offendere rispetto a Federico Dimarco sulla sinistra. Grealish difensivamente soffre, perciò anche rimanere ...