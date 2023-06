Dumfries | «Finale Champions League un onore! Dimostreremo di essere forti»

(Di martedì 6 giugno 2023) Denzelha parlato ai microfoni di Voetball International a proposito dell’imminentedifra Inter e Manchester City– Queste le parole di: «di? Non era uno dei miei obiettivi, ma è un onore. Un grande palcoscenico. Sono molto orgoglioso di stare lì. Non abbiamo una stagione facile, ma anche questo è un vantaggio per noi. Questo ci fa venire fame. Vincere laè un traguardo enorme. Quello che dobbiamo fare in ogni caso è assicurarci di avere una buona strategia. Nelladi FA Cup si è visto che hanno un ottimo centrocampo. Ma l’attenzione è su noi stessi, questo è ciò che influenziamo. Ci ...

