Dove vedere la Finale di Champions League in streaming? Inter-Manchester City gratis e in chiaro | programma | orario | tv

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) Ancora 4 giorni lunghissimi di attesa: poi però, sabato 10 giugno, sarà. Ci riferiamo, ovviamente, a quella della UEFA2022/23. Siamo giunti all’ultimo atto della massima competizione europea per club e ad essere rimaste in corsa per sollevare al cielo il trofeo tanto ambito, sono l’di Simone Inzaghi e ildi Pep Guardiola. Una gara che si preannuncia spumeggiante e ricca di emozioni. Da una parte ci saranno i nerazzurri guidati dal mister piacentino. Terminata la Serie A (3° posto conquistato), oltre all’ottimo posizionamento in graduatoria, la Beneamata ha conquistato anche la Supercoppa italiana e la Coppa Italia e in, all’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul a partire dalle 21.00, proverà a sollevare anche la ...