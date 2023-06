Dossena | “Italiano al Napoli? Dopo Spalletti sarà difficilissimo per tutti”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 6 giugno 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Andrea, ex calciatoreed ex compagno di. Queste le sue parole: “? Secondo me il percorso che sta facendo è giusto. Ha fatto delle ottime promozioni, si è confermato e ha fatto un ottimo lavoro alla Fiorentina. -afferma- Dal mio punto di vista arrivaremolto complicato peranche se acon questa squadra qui si può aprire un ciclo.mette al centro del suo progetto il gioco, aè così daldi Sarri ad oggi. Ci sonoi presupposti per far bene. Fa parte del mestiere di ogni ...