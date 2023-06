Dopo l’esonero di Cannavaro | Vigorito aveva pensato a un’altra soluzione oltre Stellone

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ammissione arriva dal diretto interessato.di Fabio, Orestevagliato diverse soluzionia Roberto, poi divenuto il terzo allenatore della maledetta stagione del Benevento. Il numero uno della Strega, infatti,allertato anche Gennaro Scarlato, in quel momento alla guida della formazione Primavera. “Non conosco benissimo il presidente, ma quando ho avuto modo di incontrarlo non ha mai lesinato complimenti per il nostro lavoro. Quando è stato esoneratoci siamo sentiti al telefono, ero in preallarme, ma alla fine è stato scelto“, ha svelato lo stesso Scarlato in un’intervista rilasciata al ...

il cambio in dirigenza, con Kolarov che è diventato il nuovo ds, i nerazzurri devono riempire il posto libero lasciato in panchinadi D'Angelo. Il 'casting' per'allenatore è ...Paolo Maldini,aver ricevuto la notizia dell'da Gerry Cardinale in persona, ieri ha dovuto annullare un meeting già fissato con'agente di Loftus - Cheek a Casa Milan . E nel pomeriggio ...... in fondo come già successo un'estate fa, subitola metà di ... oltre alla durata, si arrivi a toccare anche'aspetto economico, ... Lontani i giorni in cui si parlava di. In cui circolavano ...